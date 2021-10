Deutsch-polnische Freundschaft in Dormagen : Heimatfreunde enthüllen Gedenktafel

Deutsch-polnische Freundschaft in Dormagen

Zons „Zons-Tag“ im Rahmen des Partnerschafts-Jubiläums der Kreise Neuss und Mikolów. Die sechste Begegnung der Kultur- und Heimatfreunde Zons und ihren Freunden aus dem südpolnischen Kreis war eine besondere.

Sie stand ganz im Zeichen der polnischen Königin Richeza und war eingebettet in die Feierlichkeiten zum silbernen Partnerschaftsjubiläum der Kreise Neuss und Mikolów. Höhepunkt des fünftägigen Besuchs war die Enthüllung einer Gedenktafel für die polnische Regentin im Garten des Kreisarchiv-Neubaus inmitten der Altstadt. „Richezas Name und ihr Lebenswerk sind wie ein edles Band, das unsere Völker und Kulturen verbindet“, sagte Karl Kress, Vorsitzender der Kultur- und Heimatfreunde.

Kress konnte zu diesem Anlass neben der polnischen Delegation um Landrat Miroslav Duzy auch dessen Neusser Amtskollegen Hans-Jürgen Petrauschke, die Vorsitzende des Partnerschafts-Komitees, Angela Stein-Ullrich, den Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und viele weitere Ehrengäste begrüßen. Die polnische Königin Richeza hatte in den Jahren 1048 bis 1057 den erzbischöflichen Fronhof in Zons verwaltet. Stilecht enthüllte die amtierende Zonser Schützenkönigin Regine Prause die moderne Tafel auf einem Fuß aus Stahl, die ihren endgültigen Platz in der Altstadt noch finden soll. Für die reibungslose Kommunikation zwischen Gästen und Gastgebern sorgte Vereinsmitglied Gregor Jarosch, der sowohl polnisch als auch deutsch seine Muttersprache nennt. Als Gastgeschenk überreichte Hermann Gröhe eine mit Kommentaren und Einordnungen versehene Ausgabe des „Sakramentar von Tyniec“. Das Original der prächtig bebilderten Schrift befindet sich Warschau imMuseum und bezeugt die engen Verbindungen zwischen Polen und Köln im 11. Jahrhundert.