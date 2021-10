Gesundheit in Dormagen : Beratung für Angehörige von Demenzkranken

Dormagen Die Alzheimer Hilfe bietet Gesprächskreise an und gibt Ratschläge zum Umgang mit Betroffenen. Empfehlenswert ist es, in die Welt Demenzkranker einzusteigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit stellt für pflegende Angehörige oft eine große Herausforderung dar. Um die Gefahr von Überlastung und Isolation zu reduzieren, bietet die Alzheimer Gesellschaft im Rhein-Kreis Neuss/Nordrhein an jedem dritten Mittwoch im Monat einen Gesprächskreis für Angehörige an. „Für Angehörige ist es schwer und herausfordernd, mit der Krankheit umzugehen und sich in die Welt der Demenzkranken zu begeben“, erklärt Ute Torspecken, Beraterin der Alzheimer Gesellschaft. Eine Schwierigkeit läge oft darin, dass sich die zeitliche Orientierung Demenzkranker verändert habe. Das Langzeitgedächtnis funktioniere noch lange, während das Kurzzeitgedächtnis schnell verschwindet, wie sie erklärt.

Der Umgang mit Demenz stellt eine Herausforderung dar. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wenn Kranke zum Beispiel der Überzeugung sind, auf den Ehepartner zu warten, obwohl dieser schon vor Jahren verstorben ist, sei es wichtig, sie nicht vom Gegenteil überzeugen zu wollen. „Das beschämt und verwirrt Kranke schnell“, so Torspecken. „Hinter dem verwirrten Sprechen stecken immer noch klare Gefühle, die gehen nicht verloren. Umgang mit Demezkranken bedeutet, auf ihre Gefühle Rücksicht zu nehmen. Wir müssen in die Welt der Demenzkranken einsteigen, denn umgekehrt können sie das nicht mehr.“ Wenn Kranke in ihrem Erleben gefangen sind und überzeugt, auf den (verstorbenen) Partner zu warten oder das (50 Jahre alte) Kind aus dem Kindergarten abholen zu wollen, sei es am besten, die Menschen abzulenken, ein ganz anderes Thema einzuschlagen.

Gesprächskreise seien eine sinnvolle Unterstützung im Umgang mit Angehörigen, um sich auszutauschen und sich über den Gesprächskreis hinaus zu unterstützen. Der nächste Termin in Dormagen ist am Mittwoch, 20. Oktober, von 18 bis 20 Uhr an der Ostpreußenallee 1. Anmeldung unter 02131 222110. Es gilt die 3G-Regel.

(mvs)