Advent in Zons : Nikolausmarkt findet unter 2G statt

Zons Die Adventszeit startet in Zons: Am kommenden Wochenende startet der beliebte Zonser Nikolausmarkt. Noch sind einige Kapazitäten frei.

Es beginnt am kommenden Wochenende mit dem Nikolausmarkt: Auf dem Burghof veranstaltet die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) am Samstag, 4. Dezember (13 bis 19 Uhr) und Sonntag, 5. Dezember (12 bis 19 Uhr) das Event. Nach den nun vom Land NRW verbindlich festgesetzten Corona-Schutzmaßnahmen gilt dafür die 2G-Regel: Besucher können nach Nachweis ihres vollständigen Impfschutzes oder ihrer Genesung bei der Einlasskontrolle den Markt besuchen und sich am bunten Angebot von rund einem Dutzend Ausstellern erfreuen. „Durch einige späte Absagen aufgrund der Planungsunsicherheit sind wieder Standplätze frei“, berichtet Marktleiterin Jasmin Voss (SWD). Wer kurzentschlossen noch an einem oder beiden Tagen teilnehmen möchte, kann sich anmelden unter Tel. 02133/257-646 oder per Mail an jasmin.voss@swd-dormagen.de. „Die Besucher des Nikolausmarktes sollen stöbern, schlemmen und einfach ein paar entspannte Stunden genießen können“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Der Eselpark Zons ist an beiden Tagen mit einigen Tieren vor Ort. Nicht zuletzt werden am Sonntagnachmittag auch Knecht Ruprecht und der Nikolaus erwartet. Am Sonntag um 14.30 Uhr nimmt Stadtführerin Christiane Schneider Interessierte mit auf eine Tour durch die Altstadt (Treffpunkt Rheintor, Kostenbeitrag fünf Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder). Im Anschluss (16 Uhr) spielen die Turmbläser der städtischen Musikschule ein kleines Konzert, bevor um 17 Uhr der kostenlose Rundgang zu den Adventsfenstern beginnt. Auch in diesem Jahr überrascht der Zonser Häuseradventskalender mit 24 dekorierten Fenstern, unter denen per Publikumswahl das Schönste gekürt wird. Teilnahmezettel sind in der Tourist-Info erhältlich.