Wegen hoher Inzidenzzahlen : Adventsmarkt Zons abgesagt – Einkaufsmöglichkeit bleibt

Zons Die Produkte von 16 Ausstellern können im Museumsshop an der Schloßstraße erworben werden. Eintritt wird nicht erhoben, doch es gelten die 2G-Regeln.

Im Prinzip war alles vorbereitet: Das Museumsteam hatte ein an die pandemische Situation angepasstes Konzept mit Verköstigungsständen draußen auf dem Vorplatz und großen Abständen zwischen den Ständen im Haus erarbeitet. Nun ist der 42. Adventsmarkt im Kreismuseum an der Zonser Schloßstraße aber doch aufgrund der hohen Inzidenzzahlen abgesagt worden. Geplant war die Veranstaltung für das dritte Adventswochenende am 11. und 12. Dezember.