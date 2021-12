Festival in Dormagen : Comedy-Star kommt 2022 mit Programm nach Zons

Zons Ein neuer Hochkaräter für das 2. Zonser Kabarett- und Comedy-Festival steht fest: Er soll eines der Highlights auf der Freilichtbühne sein.

Michael Mittermeier kommt am Mittwoch, 6. Juli 2022, um 20 Uhr auf die Freilichtbühne. „Seine Zusage erreichte uns in der vergangenen Woche. Zons etabliert sich zur Hochburg für Kabarett und Comedy“, sagt Kulturbüro-Leiter Olaf Moll. Wenn Mittermeier im Sommer in Zons gastiert, wird er sein aktuelles Programm „ZAPPED! Ein TV-Junkie kehrt zurück“ präsentieren. Er liefert einen nostalgischen Rückblick in die TV-Geschichte und glossiert zudem die Streaming-Kultur der Gegenwart. Mittermeiers Gastspiel ist ein Höhepunkt des 2. Zonser Kabarett- und Comedy-Festivals.

Die Reihe eröffnet Kinderstar „herrH“ am Sonntag, 26. Juni 2022, um 11 Uhr mit einem Mitmach-Konzert. Das Abendprogramm startet am Mittwoch, 29. Juni, um 20 Uhr mit Lisa Eckhart und der ungenierten Sonderausgabe ihres Programms „Die Vorteile des Lasters“. Ihr folgen am 1. Juli Jürgen B. Hausmann mit einem „Sommer Special“ und am 2. Juli das Kom(m)ödchen-Ensemble mit einer neuen Kabarett-Komödie.Nach Mittermeiers Gastspiel am 6. Juli geht es mit Olaf Schubert und seiner Show „Zeit für Rebellen“ am Donnerstag, 7. Juli, weiter. „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ lautet das Programm von Bernd Stelter am 8. Juli. Das Finale bestreitet am Sonntag, 10. Juli, Top-Kabarettist Florian Schroeder mit der bundesweit gefeierten Produktion „Neustart“.