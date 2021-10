Neubau in Dormagen-Nievenheim : Alle Hindernisse für neue Kita beseitigt

Die wunderschöne Blutbuche wird Teil auf der noch mal vergrößerten Spielwiese der neuen Kita in Nievenheim sein. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Nievenheim Das Bebauungsplanverfahren für die Errichtung der neuen Kindertagesstätte an der Bismarckstraße in Nievenheim ist abgeschlossen. Diakonie kann mit dem Bau beginnen. Was nun passiert.