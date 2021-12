Weihnachtsbaum mit vielen Wünschen : Kirmesfreunde und Tafel starten Geschenke-Aktion für Kinder

An einem Weihnachtsbaum hängen Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien, die vor dem Fest erfüllt werden sollen. Foto: Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth

Elsen Bis zum 17. Dezember können Grevenbroicher noch die Wünsche von bedürftigen Kindern erfüllen. Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth und die Elsener Tafel haben auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtswunschbaum aufgestellt.

Unter dem Motto „Wenn Kinderträume wahr werden“ haben die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth und der Elsener Tisch für die Vorweihnachtszeit erneut eine Geschenke-Aktion für bedürftige Kinder organisiert. In der Filiale der Sparkasse Neuss an der Richard-Wagner-Straße wurde ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Tanne ist mit zahlreichen selbst gebastelten Sternen der Kinder der ortsansässigen Kitas und Wünschen der Kinder des Elsener Tischs geschmückt.

Die Initiatoren bitten nun darum, dieses Projekt zu unterstützen und den Kindern aus bedürftigen Familien ihre Wünsche zu erfüllen. „Es wäre toll, wenn sich – besonders in der aktuellen Situation – wieder viele Grevenbroicher im Rahmen dieser Aktion engagieren und den Kindern, denen es nicht so gut geht, ein schönes Weihnachtsfest bereiten würden“, sagt Peter Reibel, Präsident der Kirmesgesellschaft.

Hierzu können Interessierte bis zum 17. Dezember in der Sparkassenfiliale einen Kinderwunsch vom Weihnachtsbaum nehmen, das Geschenk besorgen und dieses verpackt zusammen mit dem Wunschzettel wieder in der Filiale abgeben. „Beim letzten Treffen des Elsener Tischs vor Weihnachten werden wir dann mit unseren ehrenamtlichen Helfern die Geschenke an die Kinder ausgeben und ihnen hoffentlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, führen Reinhard Peppmeier und Andreas Scholz vom Elsener Tisch aus.