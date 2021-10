Kunstaktion in Dormagen : Kinder fühlen sich im Tannenbusch mit der Natur verbunden

Delhoven Der Tannenbusch wurde zum „Outdoor-Atelier“ für eine Handvoll Kinder, die Naturmaterialien zum Gestalten nutzten. Das Wetter spielte dabei keine Rolle.

Neben ihrem Waldatelier selbst bietet Tanja Beyenburg regelmäßig verschiedene Samstags- und Ferienkurse für Kinder an. „Die Kurse und das Programm finden zum Großteil in unserem großen und abwechslungsreichen Garten bei mir Zuhause statt, manchmal auch in meinem Atelier in Delhoven.“ Dort haben die Kinder nicht nur Spaß in der Natur und können sich austoben, sondern erhalten einen Einblick in verschiedene natürliche Prozesse. „Wichtig ist für mich, dass ich die Gruppen relativ klein halte. In einer Gruppe sind etwa zwölf bis 14 Kinder. Dadurch kann ich jedes Kind berücksichtigen und gut auf die Gruppe achten, was natürlich gerade beim Umgang mit Feuer, Werkzeugen und Schnitzen sehr wichtig ist.“