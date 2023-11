Adventskränze So können Sie Ihren Adventskranz selber basteln

Der Adventskranz hält länger frisch, wenn er in dunklen, kühlen Räumen gelagert und nur am Sonntag in das warme Wohnzimmer gestellt wird. Das ist zwar möglich, aber so versprüht der Adventskranz an Werktagen keine Weihnachtsstimmung. Regelmäßiges befeuchten ist die bessere Alternative.