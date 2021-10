Maren Schmidt aus Nievenheim : Ein kreatives Allround-Talent

Künstlerin Maren Schmidt vor ihrem „Blumenatelier“ mit einem der Herbstkränze. Auch das Vogelhaus hat sie selbst gestaltet. Foto: Melanie van Schyndel

Nievenheim/Ückerath Maren Schmidt ist so vielseitig wie ihre Kunst. Sie macht Floristik, malt Bilder und gestaltet Vogelhäuser. Über eine Künstlerin aus Nievenheim.

Maren Schmidt ist, was man ein kreatives Allroundtalent nennt. In ihrem „Blumenatelier“ in Ückerath fertigt sie kunstvolle Kränze und andere florale Arrangements, in ihrem Atelier auf dem Sülzhof bemalt sie Vogelhäuser, kreiert schöne Bilder und gibt Kurse für Kinder und Erwachsene. Beide Seiten verbindet eine große Leidenschaft. „Alles hat viel mit Farben, Farbsinn und Kreativität zu tun“, erklärt die Künstlerin. „Beides ist enorm vielseitig, auch wenn es mit völlig unterschiedlichen Materialien gemacht wird. Aber das Grundthema ist das gleiche, denn individuell und kreativ kann man Blumen, Vogelhäuser, Bilder und andere Dinge gestalten.“

Geboren und aufgewachsen ist Maren Schmidt in Hamburg, doch sie lebt schon lange im Rheinland. An der Fachhochschule Düsseldorf studierte sie Grafik-Design. „Ich bin aber nie diesen ganzen Schritt in die Werbebranche gegangen, habe nie fest in einer Agentur gearbeitet“, erzählt sie. Sie arbeitete bald selbstständig, gab Kurse und malte Bilder. „Es ging dann recht schnell in Richtung freie Kunst.“ Seit 2012 lebt die 59-Jährige mit ihrer Familie in Nievenheim, sie hat drei erwachsene Söhne, zwei weitere Kinder brachte ihr Mann mit in die Beziehung.

Info Kontakt zur kreativen Künstlerin Wer Maren Schmidt gestaltet Blumen, Bilder und Vogelhäuser. Floristik Im Blumenatelier in Ückerath, am Edeka-Markt. Kontakt www.marenschmidt.de Online-Shop www.etsy.com/de/shop/BlumenatelierShop

Der Floristik ist sie schon lange verbunden. „Das kam durch einen Job in einem schönen Laden in Düsseldorf, und da bin ich hängen geblieben“, erzählt sie. Zehn Jahre war sie dort fest angestellt. Die Liebe zu Blumen merkt man ihr an. „Es ist so schön vielseitig, weil die Blumen je nach Jahreszeit wechseln, die man verarbeitet. Das macht viel Spaß.“ Anstrengend, vor allem körperlich, sei der Job aber auch - auf 15.000 Schritte pro Tag käme sie locker im Laden, wenn sie Vasen befüllt, vor dem Geschäft dekoriert, am Abend wieder aufräumt, zwischendurch Kunden bedient. „Man sieht oft gar nicht, was dahinter steckt“, meint sie. Vor fünf Jahren ergab es sich, dass sie den Blumenladen übernehmen konnte. Vorher hatte sie ein kleines floristisches Angebot in ihrem Atelier auf dem Sülzhof. Seitdem ist einiges passiert. Über einen Online-Shop können Kunden die Arrangements aus dem Blumenladen bequem nach Hause bestellen. Ein florierendes Geschäft, wie sie berichtet. „Das war schon vor Corona gut angelaufen, aber seitdem sei enorm gut zu tun. Manchmal sei die Arbeit sogar kaum zu schaffen. „Ich würde sehr gerne noch Floristen einstellen, denn der Shop befindet sich weiter im Wachstum.“ Vor allem die bunten Herbstkränze, in denen Hortensien, Erika oder Eukalyptus verflochten sind, erfreuen sich im Moment großer Beliebtheit und werden reichlich bestellt.

Maren Schmidt fertigt Auftragsarbeiten verschiedenster Art an. In ihrem Atelier auf dem Sülzhof gibt sie auch Kurse. Foto: Maren Schmitt

Auch ihre Kreativ-Kurse, die sie im Atelier auf dem Sülzhof gibt, erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit 2014 bietet sie dort Kurse an, das Angebot hat sie in den letzten eineinhalb Jahren wegen Corona reduzieren müssen. „Es hat sich ein wenig verändert, nun werden dort auch oft die Kartons für den Online-Shop verpackt.“ Alle drei Wochen aber gibt es dort noch einen Workshop für Kinder, mittwochs nachmittags einen Malkurs für Erwachsene und kreative Kindergeburtstage können dort nach Absprache unter ihrer Anleitung gefeiert werden. Ob mit Malen, Filzen oder anderen künstlerischen Tätigkeiten: „Es ist ein kunterbuntes Kreativ-Angebot.“