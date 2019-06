Freizeit in Dormagen : Guter Start fürs erste Streetfood-Festival

Nach zögerlichem Beginn am späten Nachmittag hatten sich die Plätze beim Dormagener Streetfood-Festival am frühen Abend gut gefüllt. Viele Besucher genossen die leckeren Snacks und die ungezwungene Atmosphäre. Foto: Manfred Höhne

Dormagen Die Premiere ist geglückt: Der Auftakt der neuen Reihe „KÖ-stlich“ auf der Dormagener Kö stellte die meisten Besucher und Händler gleichermaßen zufrieden. Viele wollen wiederkommen.

Jette hat sich für die gesunde Variante entschieden. Auf dem Tisch vor der Zwölfjährigen steht eine Schale mit Bananenstückchen, Brom- und Heidelbeeren, Kokos- und Haferflocken, Hafermilch sowie Quinoa, einer Pflanzenart aus den Anden. „Schmeckt sehr gut“, urteilt Jette und sieht dabei sehr zufrieden aus – so wie die meisten Menschen, die am Donnerstagabend bei der Premiere des Dormagener Streetfood-Festivals „KÖ-stlich“ dabei waren. Der Name ist eine Anspielung auf die Kölner Straße, Dormagens „Kö“, an der die Veranstaltung stattfand, genauer gesagt: auf dem angrenzenden Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus.

Und sie werden sicher gerne hören, was teilnehmende Händler schon am frühen Abend ankündigten: Sie werden wohl wiederkommen. „Die Leute sind nett, die Atmosphäre ist angenehm“, meinte etwa Miriam Cieslar aus St. Augustin. Mit dem Absatz ihrer Schalengerichte war sie zufrieden, „auch wenn es nicht so ist, dass wir uns vor Arbeit nicht retten können“. Auch Gabriele Gertoberens von „Fräuleinswunder“, die unter Anderem Weine, Sekt und Trendgetränke verkaufte, gefiel das Festival. Sie ist auch auf den Feierabendmärkten in Grevenbroich aktiv und weiß, dass man neuen Veranstaltungen etwas Anlaufzeit geben muss: So sei es auch in Grevenbroich gewesen, doch inzwischen hätten die Märkte dort „Get-together-Charakter.“