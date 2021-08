„Musik aus Dormagen“ : Ein Festival als Reise durch die Genres

Hier wurde am Wochenende gerockt: Die Bühne an der Schützenallee. Foto: Staniek, Dieter

Dormagen Bei „Musik aus Dormagen“ standen 14 Bands unterschiedlicher Musikrichtungen auf der Bühne – alle mit festem Bezug zu Dormagen. Das Wetter allerdings hätte besser sein können.

Rockbands, Coversongs, gute Stimmung und ganz viel Musik: Am vergangenen Wochenende hat das Musikfestival in Dormagen stattgefunden. So gut wie jede Musikrichtung war dabei vertreten, von Rockmusik bis hin zu romantischer Lagerfeuermusik war vieles dabei. Insgesamt traten 14 Bands an jeweils zwei Tagen auf.