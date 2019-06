Sportanlagen in Dormagen : Naturrasenplätze sollen vorerst bleiben

Der Rasenplatz am Rudolf-Harbig-Weg in Horrem soll vorerst erhalten bleiben. Die Vereine RS und Türkische Jugend wollen ihn weiter nutzen – und auch pflegen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen RS Horrem und Türkische Jugend dürfen ihren Naturrasenplatz testweise für ein Jahr behalten. Sie müssen ihn aber selber pflegen. In Delhoven und Hackenbroich könnte es ähnliche Modelle geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Eigentlich war es ausgemachte Sache: Wenn die Fußballvereine in Dormagen ihre Kunstrasenplätze haben, sollten die Naturrasenplätze in Horrem, Delhoven und Hackenbroich aufgegeben werden. Damit wollte die Stadt Kosten sparen. Dann aber stellte sich bei einem Treffen Ende März dieses Jahres heraus, dass die vier nutzenden Vereine sich doch nicht leichten Herzens vom Naturrasen verabschieden konnten, sondern die Anlagen neben den Kunstrasenflächen aus unterschiedlichen Gründen behalten wollten. Die Stadt versucht es nun mit einer Kompromisslösung, die zunächst am Rudolf-Harbig-Weg in Horrem greifen soll. Die dort kickenden Vereine RS Horrem (feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen) und Türkische Jugend Dormagen dürfen den Naturrasen zunächst ein weiteres Jahr lang behalten, müssen sich aber um die Pflege kümmern und an verschiedene Vereinbarungen halten, damit das Experiment für die Stadt kostenneutral abläuft. Der Sportausschuss stimmte diesem Vorschlag der Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung (bei einer Enthaltung des Zentrums) einhellig zu.

Die beiden Clubs in Horrem bekommen noch in diesem Jahr Kunstrasen. Vom Erhalt des Naturrasens versprechen sie sich aber eine bessere Planung der Trainings- und Spielzeiten. RS und Türkische Jugend müssen nun die Flutlichtanlage in Eigenregie zurückbauen, die Bewässerungsanlage wird stillgelegt. Die Bewässerung soll künftig durch die Nutzung von Brunnen sichergestellt werden. Festgelegt wird auch, dass die Stadt Dormagen von für den Rasenplatz anfallenden Kosten freigestellt wird. Der Sportausschuss legte darüber hinaus in Ergänzung eines Beschlussvorschlags der Stadtverwaltung fest, dass ihm der Vertrag, den die Stadt mit den beiden Vereinen zu dem Thema schließen wird, vorgelegt werden muss.

Info SSV Delrath feiert neuen Kunstrasenplatz Was Der neue Kunstrasenplatz in Delrath ist fertig. Die offizielle Inbetriebnahme soll mit Gästen und kleinem Rahmenprogramm (Gymnastikvorführung, Boule, Altherrenspiel) gefeiert werden. Wann Mittwoch, 19. Juni, ab 17 Uhr Wo Anlage am Johann-Blank-Weg 10 in Delrath

Das Horremer Modell könnte Vorbild werden für das Verfahren im Umgang mit den beiden weiteren Dormagener Naturrasenplätzen in Delhoven und Hackenbroich, die derzeit noch in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Voraussetzung in allen Fällen: Der Stadt dürfen durch deren Erhalt keine Kosten entstehen.

Über die Details werde von Fall zu Fall entschieden, sagte Swen Möser vom städtischen Sportservice am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Dem FC Delhoven etwa ist sein „Testjahr“ nach Horremer Vorbild schon zugesagt worden, obwohl der Kunstrasen dort erst 2020 fertig gestellt werden soll. Der Verein soll Sicherheit bekommen: Die Delhovener erhoffen sich durch die probeweise Pflege in Eigenregie fundierte Erkenntnisse darüber, wie groß der Aufwand ist. Danach soll es neue Gespräche geben.