Cologne Classic : Pfingstradrennen „made in Delrath“

Dormagen Der Delrather Gino Baudrie ist Hauptorganisator von „Cologne Classic“.

Neben dem Hauptrennen am Montag finden unter dem Dach der „Cologne Classic“ 68 weitere Rennen statt, wahrscheinlich ein Rekord bei Rundstreckenrennen in Deutschland. Sogar Inlineskater gehen (am Sonntag) an den Start. Insgesamt werden rund 800 Sportler erwartet, das Altersspektrum reicht von Kindern bis zu Senioren. Die Allerkleinsten dürfen mit Laufrädern, Bobbycars und Rollern an den Start gehen und auf 300 Metern um den Sieg wetteifern. Da das Wetter überwiegend trocken bleiben soll, ist mit vielen Zuschauern an den Strecken zu rechnen. Dann würde auch die Arbeit Baudries, der bis zu seinem 31. Lebensjahr selbst Radrennen gefahren ist, und seiner Mitstreiter belohnt.

Der Zeitplan sieht folgende Abläufe vor: Am heutigen Samstag um 9 Uhr beginnt in Elsdorf das Zeitfahren, am Abend um 18 Uhr wird die „Cologne Classic“ mit einer Feier im Forum Terra Nova in Elsdorf auch offiziell eröffnet. Am Sonntag beginnen die Radrennen in Longerich um 11.30 Uhr, am Montag ebendort um 9 Uhr. Für den Montag sind auch die Starts der Inlineskater eingeplant sowie die Laufrad- und 1-Schritt-Rennen für Kinder von einem Jahr bis acht Jahren.