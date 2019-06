Historie in Rommerskirchen : Protestanten feiern Glockenfest in der Kreuzkirche

Frixheim Die aus Pommern stammende Glocke wurde vor 425 Jahren gegossen. Sie kam im Zuge des Zweiten Weltkriegs nach Frixheim.

Nach den vorliegenden Informationen ist sie Pfingsten 1594 in Groß- Brüskow in Pommern eingeweiht worden. Gefeiert wird dies am Samstag, 8.Juni, zunächst mit einem um 18 Uhr beginnenden Empfang in der Kreuzkirche, an dem auch Superintendent Dietrich Denker aus Mönchengladbach teilnehmen wird. Gleichfalls mitfeiern werden Mitglieder des Heimatvereins Groß-Brüskow, „der heute in Bonn ansässig ist“, wie Pfarrer Thomas Spitzer weiß. Am Sonntag können die evangelischen Christen dann ab 15 Uhr in der Kreuzkirche einen Pfingstgottesdienst feiern.