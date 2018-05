Dormagen: Feuerwehr mit neuer Strategie im Einsatz

Dormagen Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder jetzt den neuen Brandschutzbedarfsplan, der die Ziele der Feuerwehr Dormagen für die kommenden fünf Jahre benennt.Das Stadtgebiet ist in zwei Brandschutzzonen eingeteilt. Zudem ist das Areal für das Stürzelberger Gerätehaus gekauft.

Wie der Erste Beigeordnete Robert Krumbein im Hauptausschuss ausführte, umfasst der "großstädtische Bereich Mitte, Horrem und Hackenbroich, in dem sollen zehn Einsatzkräfte in 9,5 Minuten am Einsatzort sein". Dagegen sollen in den anderen ländlicheren Bereichen "zunächst sechs Kräfte in dieser Zeit, und dann weitere vier Kräfte in den darauffolgenden Minuten eintreffen. Das soll in 80 Prozent der Einsätze erreicht werden." Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von sechs Einsatzkräften soll in den folgenden fünf Minuten, also 14,5 Minuten nach Eingang der Meldung, eintreffen. Das soll in mindestens 90 Prozent erreicht werden.