Dormagen: Prozession zu Fronleichnam in Hackenbroich

Dormagen

Die gemeinsame Prozession der Pfarre St. Michael zu Fronleichnam wird am 31. Mai durch Hackenbroich ziehen. Die Feier im Gemeindeteil St. Katharina - auch für Katholiken aus St. Michael und St. Maria vom Frieden in Dormagen-Mitte, St. Martinus Zons und Zur Heiligen Familie Horrem - beginnt am Donnerstag, 31. Mai, um 9.30 Uhr mit der Festmesse auf dem Kirchplatz am Brunnen vor St. Katharina. Die Prozession nimmt dann folgenden Weg: Dorfstraße, Dormagener-, Sinnersdorfer- und Hackhauser Straße. Der Abschluss wird in der Jugendeinrichtung Kinder- und Jugendtreff St. Katharina (KJT) in Hackhausen gefeiert.