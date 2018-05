Dormagen: Ineos bezieht neuen Rundbau Anfang Juli

Dormagen Es hat länger gedauert als geplant, doch jetzt geht das Petrochemieunternehmen fest davon aus, dass es keine weiteren Verzögerungen mehr geben wird. 450 Mitarbeiter wechseln in zwei Monaten in die Verwaltungszentrale an der B 9.

450 Männer und Frauen aus dem nicht-produzierenden Bereich werden ihren Arbeitsplatz künftig in dem Neubau haben. Und der wird auch einen Namen haben, in dem wieder der Buchstabe "O" eine wichtige Rolle spielt: "One" (englisch: eins). Der Name sei aus mehr als 430 Vorschlägen ausgewählt worden, die die Beschäftigten gemacht hätten, berichtete die Ineos-Unternehmenskommunikation. Das Gebäude ist das erste an der Stadtgrenze Dormagen/Köln. Ob mit "One" auch der Teamgedanke, die "Einheit" der Mitarbeiter widergespiegelt werden soll, schrieb Ineos nicht. Allerdings hatte Patrick Giefers, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von Ineos, vor einigen Monaten diesen Aspekt betont: Am Standort gebe es über alle Hierarchieebenen hinweg gemeinsame Werte wie Respekt und Wertschätzung.