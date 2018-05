Dormagen: Leibniz trifft Moderator Daniel Danger

Dormagen Spiel, Spaß und ein unterhaltsamer Gast: 20 Schüler setzten in der Aula des Leibniz-Gymnasiums ihre Show um.

Das Bühnenbild erzeugte die Atmosphäre einer klassischen Talk-Show. Die Schüler des Projektkurses "Leibniz trifft..." bewiesen wieder einmal, dass sie ganz Großes auf die Beine stellen können. Den gut 350 Zuschauern in der Aula des Leibniz-Gymnasiums wurde ein vielseitiger und unterhaltsamer Abend geboten. Denn mit ihrem Stargast Daniel Danger, Moderator von 1Live, war jede Menge Spaß und Aktion garantiert. In abwechslungsreichen Spielen musste Danger den Moderatoren Charlotte Kroll und Amir Abdel Ghandy Rede und Antwort über sein Leben stehen. Auch die Beiden trugen zum Gelingen der Show bei und scheuten sich nicht, den ein oder anderen Scherz über ihren Gast zu machen.

Auch die Show folgte ganz einem für Danger bekannten Konzept: "Daniel Danger als...". Mithilfe eines Zufall-Buttons schlüpfte er in unterschiedliche Rollen - genauso wie in seinem Berufsleben. Die Schüler hatten sich gut auf ihren Gast vorbereitet und die Spiele auf ihn zugeschnitten. Da Danger aus dem Bergischen Land kommt, hieß es in einem Spiel "Belgische gegen Bergische Waffeln". In witziger Schürze und mit Kochhaube trat er im Duell gegen einen Schüler an. Hier zeigte sich: Danger ist wirklich für jeden Spaß zu haben.