Dormagen: Ehrenamtler sollen mit eigenem Empfang geehrt werden

Dormagen Vielseitige Veranstaltungen, Feste, Feiern und regelmäßige Angebote im sozialen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen und gesellschaftlichen Bereich machen Dormagen zu einer lebenswerten Stadt. Viele Vereine und Initiativen, aber auch das Engagement Einzelner tragen dazu bei, dass das Leben in Dormagen von gegenseitiger Hilfe und dem Einsatz für Andere gekennzeichnet ist. Die Stadt Dormagen hat nun verdiente Mitglieder der Dormagener Vereine und zahlreiche weitere ehrenamtliche Helfer für Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr in den Kulturhof des Klosters Knechtsteden eingeladen.

An einer Gemeinschaftsausstellung zum Dormagener Kulturleben werden sich mehr als 15 Vereine und Einrichtungen am 27. Mai in der Knechtstedener Theaterscheune beteiligen. Mit der Gelegenheit zu Gesprächen, Führungen durch die Klosteranlage und einem schmackhaften Imbiss, den das Klosterhof-Team sponsert, klingt die städtische Dankeschön-Veranstaltung aus.