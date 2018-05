Dormagen: Geparkte Autos stören auf Schulhöfen

Dormagen SPD: Statt als Spielfläche werden Schulhöfe vermehrt als Parkplatz genutzt.

Doch in letzter Zeit seien immer wieder Schulhöfe von Autos zugestellt worden, worüber sich die beiden Ratsfrauen Birgit Burdag und Rotraud Leufgen, SPD-Fachpolitikerinnen für Schulthemen, ärgern. Mit einer Pressemitteilung erläutern sie, dass sie bei Vor-Ort-Terminen feststellen mussten, dass auf verschiedenen Schulhöfen am späteren Nachmittag und frühen Abend unberechtigterweise Autos parkten. "In unserer Stadt sind Schulhöfe öffentliche Spielplätze, sobald Unterricht und OGS-Betreuung zu Ende sind", macht Birgit Burdag deutlich. Rotraud Leufgen sieht in den abgestellten Autos nicht nur Einschränkungen des Bewegungsraumes für Kinder: "Die Gefahrenmomente durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge sind nicht akzeptabel!" Es könne nicht angehen, dass Autofahrer Kindern ihre Spielfläche wegnähmen, nur um einen Fußweg zwischen Parkplatz und Sporthalle zu verkürzen.