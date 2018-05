Kommentar : Realistische Anpassung der Ziele sinnvoll

Die Feuerwehr muss und will schnellstmöglich am Einsatzort eintreffen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Ehrenamtliche tagsüber nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen, wurden die bisherigen Ziele und Fristen des Brandschutzbedarfsplans in den vergangenen Jahren nicht immer erreicht. Da macht es Sinn, Personal-Verfügbarkeit und Struktur des Löschgebietes genauer zu untersuchen. Das ist nun geschehen, das Stadtgebiet wurde auch auf die Anforderungen hin angeschaut, zum Beispiel ob eine Drehleiter unbedingt für einen Siedlung ohne höhere Häuser vorgehalten werden muss. Es wurde untersucht, was leistbar ist und was der Mindestschutz für die jeweilige Bebauung und Gefahrenstruktur ist. Eine differenzierte Zielsetzung ist realistisch und sinnvoll.

