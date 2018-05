Dormagen: Currenta will im Sommer alle Azubis übernehmen

Dormagen Eine bessere Motivation für die Abschlussprüfungen dürfte es kaum geben: Der Chempark-Betreiber Currenta hat jetzt angekündigt, in diesem Sommer alle 43 Auszubildenden zu übernehmen, die ihre kaufmännische, technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung erfolgreich beenden.

Currenta sieht die Vorteile dabei durchaus nicht nur auf Seiten der jungen Leute, sondern auch auf der eigenen als Unternehmen und Arbeitgeber - gerade in Zeiten wie jetzt, in denen qualifizierter Nachwuchs dringend gebraucht wird. "Unsere Nachwuchskräfte sind hoch qualifiziert und kennen das Unternehmen sowie die internen Abläufe. Das macht den Einstieg leichter, und die jungen Fachleute sind ruckzuck drin im ,echten' Currenta-Arbeitsleben", erklärt Arbeitsdirektor Alexander Wagner. Die Übernahme von Azubis in unbefristete Arbeitsverhältnisse sei einer der wichtigsten Bausteine des Gesamtkonzepts des Chempark-Betreibers zum Thema demografischer Wandel. Mit ein wenig Glück können einige der Nachwuchskräfte gleich eine unbefristete Anstellung bekommen. "Wir wollen Perspektiven bieten. Gute und vor allem langfristige Perspektiven", unterstreicht der Arbeitsdirektor. Und ergänzt: "Wo sinnvolle unbefristete Übernahmen möglich sind, werden wir diese umsetzen." Wo das - nach gründlicher Prüfung - nicht gehe, werde in einem ersten Schritt mit befristeten Angeboten operiert.