Dormagen: Stadt: Positiver Jahresabschluss 2017

Dormagen Dormagen hat laut Kämmerin 11,5 Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage.

Wie Stadtkämmerin Tanja Gaspers in der Ratssitzung am Dienstagabend mitteilte, hat die Stadt Dormagen für 2017 einen Jahresabschluss mit einem Überschuss von 3,44 Millionen Euro erwirtschaftet. "Damit liegt die Ausgleichsrücklage der Stadt wieder bei 11,5 Millionen Euro", wies sie darauf hin, dass diese Rücklage zum Ende 2015 aufgebraucht war und nun wieder aufgefüllt wurde: Nach 8,11 Millionen Euro für 2016 stehen nun für das vergangene Jahr 2017 fast dreieinhalb Millionen Plus als Ergebnis zu Buche.