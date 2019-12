Ehejubiläum : Katharina und Leo Figielek feiern Eiserne Hochzeit

Nievenheim Das Paar aus Nievenheim ist seit 65 Jahren verheiratet.

Vor genau 65 Jahren gaben sich Katharina und Leo Figielek in Bottrop das Eheversprechen. Diesen Mittwoch feierten sie gemeinsam mit ihrer Familie in ihrer neuen Heimat Nievenheim ihren 65. Hochzeitstag und damit Eiserne Hochzeit.

Wann genau sich die Beiden kennengelernt haben, ist schwer zu sagen: „Eigentlich kennen wir uns schon immer“, erklärt Katharina Figielek. Denn die beiden Ehejubilare sind in derselben Straße aufgewachsen, aus Nachbarn wurde dann ein Ehepaar. „Vielleicht hatte er schon früh ein Auge auf mich geworfen, das weiß ich nicht“, sagt Katharina Figielek lachend. Bei ihrer Hochzeit war sie 18 Jahre als, und ihr Mann 23 Jahre. Katharina Figielek hat sie drei Töchter auf die Welt gebracht. Die erste bereits ein Jahr nach der Hochzeit, das zweite Kind 1956 und die jüngste Tochter 1961.

Nach Nievenheim sind sie vor eineinhalb Jahren gezogen, die Wohnung dort ist nämlich ebenerdig. Außerdem wohnt Tochter Martina Neuhauser bereits seit 32 Jahren in Dormagen sowie einige der Enkel, die den beiden Ehejubilaren im Alltag sehr behilflich sind.

Zwar fehlen ihnen in ihrer neuen Heimat die alten Freunde und Arbeitskollegen, mit denen sie sich früher häufig getroffen haben, „aber dafür haben wir jetzt unsere Enkelkinder in unserer Nähe“, sagt Katharina Figielek und ergänzt: „Nievenheim ist zwar sehr still, aber der Ort gefällt mir sehr gut“.