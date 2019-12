Verkehr in Dormagen-Zons : Parkplätze am neuen Kreisarchiv freigegeben

Zons Im hinteren Bereich können jetzt die Tiefgaragennutzer ihre Autos oberirdisch abstellen. Vorn gibt es 18 neue Kurzzeitparkplätze und zwei für Behinderte.

Seit Dienstagmorgen ist das Außengelände des neuen Kreisarchivs in Zons wieder zum Parken freigegeben. Diese gute Nachricht für die Zonser überbrachte Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), die für die zurzeit wegen Sanierungsbedarfs gesperrte Tiefgarage zuständig ist, auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch die neue Beleuchtung mit schönen und hellen Altstadtleuchten ist nun in Betrieb: „Die Außenanlagen sind sehr schön geworden, die Leuchten geben warmes Licht mit enormer Helligkeit ab“, sagte Schmitz.

Parkplätze Parken in Zons ist ein Dauerbrenner: Wenige Parkflächen, Durchfahrtverbot für Auswärtige, schlammiger Rheintorparkplatz, Park-Suchverkehr in ganz Zons.

Mit Baken abgesperrt ist der hintere Bereich hinter dem Kreisarchiv, wo die SVGD für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der sanierten Tiefgarage rund 50 Parkplätze eingerichtet hat. Auf diesem als Privat-Parkplatz der SVGD ausgewiesenen Areal dürfen nur Autos mit Sonderparkausweis stehen. Den sollen die bisherigen Dauermieter der Tiefgarage, deren Autos Kennzeichen haben, bereits am Dienstag mit einer Karte, wo sie parken können, erhalten haben. Wer dort unberechtigt sein Fahrzeuge parkt, muss damit rechnen, dass es abgeschleppt wird. Knapp 20 Parkplätze wurden hinter dem neuen Archiv mehr geschaffen, als dort vor dem Baubeginn offiziell zu finden waren. „Ich hoffe, dass dadurch der Parkdruck in Zons etwas abgemildert wird“, sagte Schmitz.

Kritik am Zustand der Parkplätze in Zons

Denn durch die 64 wegfallenden unterirdischen Parkplätze mussten die Anwohner im vergangenen Jahr ihre Autos woanders abstellen. Auch die oberirdischen Parkflächen wurden nicht zum vom Rhein-Kreis Neuss angekündigten Datum – zuletzt Oktober 2019 – fertig, da immer wieder Hindernisse auftauchten. Ursprünglich war von einer Nutzung ab Frühjahr 2019 die Rede gewesen. Diese Verzögerungen führten zu großem Unmut der Anwohner, da in der Altstadt sowieso Mangel an Stellplätzen herrscht. Um dem entgegenzuwirken, dürfen die Inhaber eines fahrzeuggebundenen Anwohnerausweises (drei Euro für zwei Jahre) und ihre Besucher mit Ausweis (vier Euro für zwei Jahre) ihre Autos auf den von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) bewirtschafteten Parkplätzen an der Mühle, am Rheintor/Herrenweg und am Flügeldeich kostenlos abstellen.