Persönlichkeiten in Dormagen : 15 Straßen erhalten Legenden-Schilder

Die Carl-Duisberg-Straße ist eine der 15 Straßen, deren Name erläutert wird. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Erläuterungen zu Straßennamen sollen von den Technischen Betrieben Dormagen angebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

So wie auf dieser Montage könnte die Erläuterung zum Namensgeber der Carl-Duisberg-Straße bald aussehen. Mit diesem Legendenschild wird nicht nur Carl Duisbergs unternehmerische Leistung für Dormagen gewürdigt, sondern auch auf sein Engagement für die Giftgas-Produktion und den Einsatz von Zwangsarbeitern im Ersten Weltkrieg hingewiesen. Dieses Schild haben die Mitglieder des Kulturausschusses ebenso wie 14 weitere Legendenschilder für Persönlichkeiten gebilligt, denen Straßen in ganz Dormagen gewidmet sind. Die Schilder werden nun von den Technischen Betrieben in Auftrag gegeben und an den Straßenschildern angebracht werden sollen. Die Texte hat Stephen Schröder, Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss, erstellt.

Die 15 Straßen, die diese Legendenschilder erhalten, liegen im ganzen Stadtgebiet verstreut – und sind Heiligen wie dem Aloysius in Stürzelberg ebenso gewidmet wie dem ehemaligen Wasserschloss Haus Arff in Hackenbroich oder dem Horremer Volksschullehrer Gerhard Heesen oder Peter Krisinger, dem Dormagener Bürgermeister von 1910 bis 1924. Mehr über die Personen hinter den Straßennamen zu erfahren, ist das Ziel der Legendenschilder-Aktion, die sich von Gohr (Pfarrer Karl Küffler) über Nievenheim (Baumeister Conrad Schlaun) bis Rheinfeld (Gutsbesitzer Theodor Bremer) zieht. Bei Bedarf sollen auch QR-Codes angebracht werden, so der Beschluss des Kulturausschusses.