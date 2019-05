Erkrath : Eiserne Hochzeit im Rosenhof

Erkrath Viel reden und nichts verschweigen, das ist das Geheimnis des Jubelpaars Caspers.

Als sie dann die Stelle bei Henkel hatte, arbeitete sie ein Stockwerk über ihm. „Ich musste sie irgendwie auf mich aufmerksam machen. Also nahm ich einen Wintertages einen Schneeball und warf ihn zu ihr hinauf.“ Am 6.Mai 1954 gaben sich die beiden dann das Eheversprechen in Düsseldorf-Wersten und verbrachten den größten Teil ihres Lebens in der Landeshauptstadt. Hier wurden die Töchter Birgit (1956) und Ursula (1959) geboren und großgezogen. Die Jahre nach der Rente nutzte das Ehepaar für viele Reisen, nach Russland, zu den kanarischen Inseln, „alles mit dem Schiff“, betonte Maria Caspers, „das war unsere Leidenschaft“.