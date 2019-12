Kloster Knechtsteden : Spiritaner danken Dormagenern für Mosambik-Hilfe

Knechtsteden Nach zwei verheerenden Tropenstürmen ist Aufbauarbeit notwendig. Der Knechtstedener Förderverein unterstützt das Projekt.

Das größte humanitäre Projekt der Ordensgemeinschaft der Spiritaner war 2019 die Spendenaktion nach den beiden Tropenstürmen in Mosambik. Durch Unterstützung des Fördervereins für das Missionshaus in Knechtsteden konnten mehr als 35.000 Euro, darunter 10.000 Euro aus Eigenmitteln des Fördervereins, an die Spiritaner in Mosambik weitergeleitet werden.