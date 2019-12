Bahnverkehr in Dormagen : SVGD fordert Alternativen wegen RRX-Ausfall

Dormagen Die Dormagener Verkehrsgesellschaft will die zuständigen Verkehrsverbünde VRR und VRS dazu anschreiben.

Die Werbetrommel hat National Express im Vorfeld kräftig gerührt und und auch später von einem tollen Start des RRX gesprochen. Das Unternehmen hat von der Deutschen Bahn den RE 6 übernommen, der bis dato tagsüber stündlich im Bahnhof Dormagen Halt gemacht hat. Mit der Übernahme der Linie zum Fahrplanwechsel am Sonntag gucken die Dormagener jedoch in die Röhre: Wegen Bauarbeiten in Düsseldorf-Bilk wird weder Dormagen noch Neuss bis in den April angesteuert.

Trotz allen Verständnisses für die Arbeiten in Düsseldorf und an Brücken in Köln, um den Investitionsstau zu beseitigen, besteht Handlungsbedarf im Sinne der Bahnkunden. Denn davon ist weder bei National Express noch bei den Verkehrsverbünden zu lesen. Dort ist nur lapidar von „Halteausfällen“ an den (Haupt-)Bahnhöfen in Dormagen, Köln und Neuss die Rede. So wird es de RE 7 sein, der zwischen Rheine und Krefeld fährt, der stündlich in Dormagen hält, sowie die alle 20 Minuten fahrende S 11.