Kommentar zum Stellenplan : Meinungswandel überzeugt nicht

Dormagen Der Bürgermeister fühlt sich persönlich angegriffen, die SPD nennt das Verhalten ihrer ehemaligen Groko-Partnerin CDU verlogen – die politische Stimmung hat sich zum Jahresende deutlich verschlechtert.

Auszubaden haben das im kommenden Jahr die Nutzer von Schulen und Kitas, deren Sanierung oder Bau gar nicht oder erst mit Verzögerung begonnen werden kann. CDU, FDP und Zentrum, die die Personalwünsche aus dem Rathaus nur in Teilen erfüllt haben, werden den Bürgern ihr Verhalten plausibel erklären müssen. Das wirkt vor allem bei der CDU nicht überzeugend, die zuerst erklärt hatte, beim in Nöte geratenen Eigenbetrieb personell nachsteuern zu wollen, das Tableau jetzt aber in Gänze ablehnt. Da sieht auch Bürgermeister-Kandidat René Schneider schlecht aus, der früh betont hatte, dass gerade im Baubereich personell aufgestockt werden muss.