Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Dormagen : Schüler entwickeln Vision für die Zukunft Europas

Projektleiterinnen Paula Hartmann (4.v.r.), und Berit Rethmann (5.v.r.), neben Kerstin Streich, Pressesprecherin der EU-Vertretungskommission (3.v.r.), und Schülern der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Foto: IB

Nievenheim Wie stehen Jugendliche eigentlich zum Thema Europa? Und wie stellen sie sich ihre Zukunft in Europa vor? Mit diesen Fragen setzten sich nun 40 Schüler der Bertha-von-Suttner Gesamtschule (BvS) auseinander.

Anfang des Jahres wurde das Projekt, mit dem Ziel der Auseinandersetzung junger Menschen mit dem Thema Europa, ausgeschrieben. Paula Hartmann, vom Kinder-und Jugendzentrum „Dreizack“, und Berit Rethmann vom Jugendcafé Sprung(s)chance des IB, bewarben sich daraufhin mit ihrem Konzept „Unser Europa in 30 Jahren“. Neben drei weiteren Projekten gelang es den beiden Sozialpädagoginnen, Stiftungsgelder in Höhe von 2000 Euro zu akquirieren. „Vorgabe der Stiftung war, dass als Endergebnis etwas Repräsentatives herauskommt“, erklärt Paula Hartmann. Sie entschieden sich dazu, Rollups anzufertigen, die dann in Form eine Wanderausstellung gezeigt werden können.

In Absprache mit dem Didaktischen BvS-Leiter Axel Frieling und dem Sozialwissenschaftslehrer Thomas Reinhart nahmen zwei Sozialwissenschaftsgrundkurse aus der 12. Klasse der BvS am Projekt teil.

Im September startete der erste Block des Europa-Projekts, dort wurden zunächst inhaltliche Themen, wie Geschichtliches oder Institutionen besprochen. Anschließend folgte ein Planspiel, bei dem die Schüler lernen sollten, wie politische Entscheidungen und Demokratie funktionieren. Dabei schlüpften sie in die Rolle von Ministern und verhandelten über die Verteilung von Geld.

Im zweiten Block teilten sich die 40 Schüler selbstständig in drei Gruppen pro Kurs auf, in denen sie dann an selbst gewählten Themen wie: Klima-Utopie, Jugend und Bildung oder Mobilität arbeiteten. Damit die Roll-ups auch schön aussehen, wurde mit der Dormagener Agentur „Kopfsturm“ kooperiert. „Die Zusammenarbeit mit der Agentur war total spannend“, sagt Hartmann. Viermal war die Agentur in der Schule, um mit den Schülern die Plakate zu erstellen. „Einmal waren die Schüler auch selbst in der Agentur, um die Sachen fertigzustellen, und noch mal drüber zugucken“, erklärt Hartmann.