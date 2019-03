Dormagen: Bürgermeister Erik Lierenfeld hat in Zons kirchlich geheiratet

Zons Im kleinen Kreis haben Daniela und Erik Lierenfeld nun auch kirchlich den Bund fürs Leben geschlossen.

Im Kreise der Familie und engster Freunde haben Bürgermeister Erik Lierenfeld und seine Frau Daniela am Samstag kirchlich in St. Martinus geheiratet. Bei der gefühlvollen Messe, zu der auch Chor, Orgel und Trompete beitrugen, hatte Pfarrer Peter Stelten die Predigt gehalten – über das Suchen nach einem gelingenden Leben in Rückbindung an Gott. Vor der Kirche spielte das Tambourkorps Germania Horrem mit Schützenkönig Michael Lotz als Major ein Ständchen. Standesamtlich hatten Daniela Cremer und Erik Lierenfeld bereits Ende Dezember 2018 in Dormagen geheiratet.