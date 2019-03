„Friday Night“-Konzerte in Dormagen: Bigband in der Kulturkirche

Dormagen Das Programm von „Friday Night“ geht heute mit „Six8tyOne“ weiter.

Dort ist auch das weitere „Friday Night“-Programm für 2019 zu finden: Am 26. April treten zwei neue Bands aus der Region auf: Steckenpferd und Rapture. Am 31. Mai kommt mit Sven Jungbeck ein „alter“ Bekannter in die Kulturkirche. Der junge Dormagener Meister-Gitarrist bringt Freunde mit, die mit ihm auftreten. Am 28. Juni spielen „The Breezers“ ein „Tribute to J.J. Cale“. Als Support tritt die Dormagener Band „Cold Shot Reloaded“ auf.

Nach der Sommerpause im August geht die „Friday Night“-Konzertreihe am 27. September mit der Band „Just Cash“ weiter – zu hören ist natürlich Musik der Country-Legende Johnny Cash. David Bowies Musik ist der Auftritt der „Jakob Hansonis Band: Space Oddity“ am 18. Oktober gewidmet, bevor am 25. Oktober die „Pimpy Pandas“ auftreten. Am 29. und 30. November steht wieder der beliebte „Doppelschlag“ der BAP-Coverband „MAM“ an: Am 29. November als „MAM rockt“ und am 30. November „MAM unplugged“. Dafür sind Kombitickets für beide Abende erhältlich.