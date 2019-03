Von Leverkusen nach Dormagen : Kurswechsel: Bayer-Yachtclub umgezogen

Dagmar Brand (l.), Tobias Küter und Marion Sprickmann. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Weil die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in Leverkusen vom Bayer-Konzern verkauft wurden, ist der Yacht-Club Bayer Leverkusen kurzerhand nach Dormagen gezogen. Weitere Veränderungen in Dormagen sind für 2019 geplant.

Etwas kleiner ist sie schon, die neue Geschäftsstelle des Yacht-Clubs Bayer Leverkusen an der Straße „Unter den Hecken“ in Dormagen. Was zuvor in einer 180-Quadratmeter-Wohnung Platz hatte, musste der Vereinsvorstand nun auf etwa 50 Quadratmetern unterbringen. Die ehemalige Geschäftsstelle in Leverkusen an der Schulstraße hat der Yacht-Club Anfang des Jahres aufgrund des Verkaufs der Räumlichkeiten durch den Bayer-Konzern aufgegeben – seit dem 26. Februar befinden sich die Geschäftsräume deshalb in Dormagen.

Und mit dieser Entscheidung scheint der Vorstand sichtlich zufrieden zu sein. „Dormagen ist schon lange der eigentliche Mittelpunkt des Vereins“, erklärt Vorsitzender Tobias Küter. In der „Sportstadt Dormagen“, die sich nach Meinung des Vorstands intensiv für (Sport-)Vereine einsetzen würde, würde sich der Verein einfach besser aufgehoben fühlen als in Leverkusen, so Küter. Doch auch die Nähe zum Straberg-Nievenheimer See, an dem sich seit 27 Jahren das Klubhaus des Vereins befindet, sei ein ausschlaggebendes Kriterium für den Umzug der Geschäfsstelle gewesen, sagt Geschäftsstellen-Leiterin Marion Sprickmann. Sie findet: „Das Herz des Vereins schlägt in Dormagen.“

Info An drei Tagen in der Woche geöffnet Öffnungszeiten Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Beratung Marion Sprickmann berät Interessierte zu Ausbildung, Hallen- und Liegeplätzen und zu Segelangeboten des Clubs Kontakt Adresse: Unter den Hecken 30, Telefon: 02133 28 49 200, E-Mail: service@ycbl.de

Der Umzug sei trotz allem eine sehr kurzfristige Entscheidung gewesen, so Küter. Nur etwa zwei Wochen hätten zwischen der Entscheidung für den Umzug und der Umsetzung gelegen. Ein kurzfristiges Vorhaben, das viel Einsatz der Mitglieder erforderte: „Wir haben Tag und Nacht Kisten gepackt“, erzählt Marion Sprickmann. Dankbar sei sie für die Unterstützung, die der Verein beim Transport der Möbel und Kisten von dem Unternehmen, das die alten, verkauften Räumlichkeiten in Leverkusen renovieren sollte, erhalten hat. „Die haben uns zwei Transporter und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt“, erzählt Sprickmann glücklich. In Dormagen hätte dann vor allem die Frauen-Segelgruppe des Vereins fleißig mitgeholfen: Es wurden Vorhänge genäht, Wände gestrichen, die Küche ausgebaut und maritim dekoriert. Ganz neu ist allerdings kaum etwas: „Wir haben alles aus der alten Geschäftsstelle mitgenommen“, so Sprickmann. Durch die flächenmäßige Verkleinerung fehlt dem Verein ab sofort auch ein eigener Ausbildungsraum für die rund 100 Menschen, die jedes Jahr ihren Segelschein machten. Doch dafür hat Tobias Küter schon eine Lösung gefunden: „Wir werden die Theorie-Stunden in Kooperation mit anderen Vereinen oder mit Schulen oder aber in unserem Klubhaus am See abhalten können.“