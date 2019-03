SPD-Landratskandidat aus Dormagen: Andreas Behncke will 240 Millionen Euro in sozialen Wohnungsbau stecken.

Andreas Behncke will 240 Millionen Euro in sozialen Wohnungsbau stecken.

Die Banner in flammendem SPD-Rot am Eingang des Bürgerhauses Horrem strahlten Selbstbewusstsein aus: „Im Rhein-Kreis Neuss fehlen 5000 Wohnungen, wir schaffen 5000 Wohnungen“ war da zu lesen – quasi als Begrüßung der Besucher vor der Podiumsdiskussion, zu der der SPD-Landratskandidat Andreas Behncke eingeladen hatte und an der neben ihm noch Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld, der Landesvorsitzende der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, der NRW-Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes, Hans-Jochen Witzke, und Alexander Rychter, Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft, teilnahmen. Behncke hatte hohe Erwartungen geweckt. Eine „Hammer-Lösung“ hatte der Sozialdemokrat versprochen, um dem Mangel an günstigem Wohnraum im Rhein-Kreis Neuss entgegen zu wirken – wenn er sich denn im nächsten Jahr bei der Landratswahl gegen Amtsinhaber Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) durchsetzen kann.