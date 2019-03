Hospizbewegung Dormagen: Kursus soll ehrenamtliche Hospizmitarbeiter fördern

Dormagen Die Dormagener Hospizbewegung bildet immer wieder neue Ehrenamtler aus, die dann Schwerkranke und deren Angehörige auf Wunsch in Zeiten von Tod und Trauer begleiten.

Mit dieser segensreichen Arbeit helfen die Mitarbeiter den Sterbenden in ihrem letzten Lebensabschnitt – und deren Familie. Dazu bietet der Verein nun wieder einen Grundkursus als Vorbereitungsseminar für ehrenamtliche Hospizmitarbeitende und andere Interessierte an: Der Kursus startet am Samstag, 15. Juni, und wird an drei kompletten Samstagen von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie an fünf Abendterminen von 18 bis 21 Uhr stattfinden. Abschluss ist der 27. Juli. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro. Die Teilnahme am Kursus erfordert ein vorheriges Kennenlerngespräch mit den Koordinatorinnen der Hospizbewegung Dormagen.