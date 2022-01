Günstiger Wohnraum in Dormagen : Acht Wohnungen sind noch frei

Dormagen Die Stadt hatte ein Grundstück mit der Auflage verkauft, dass dort nur öffentlich geförderte Wohnungen entstehen dürfen. Die sind sind der Innenstadt fast fertig – und acht noch frei. Wie man an die Wohnungen kommt.

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau macht in Dormagen Fortschritte: Am Mittwoch, konnten Bürgermeister Erik Lierenfeld und der Erste Beigeordnete Robert Krumbein 16 neue Mietwohnungen an der Hardenbergstraße in Augenschein nehmen. 2019 hatte die Stadt das Grundstück an die Investorin Stefanie Emrich Katzin veräußert – mit der Auflage, dort ausschließlich Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen für Berechtigte der Einkommensgruppe A zu errichten. In Kürze sind die Wohnungen bezugsfertig, nur die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden.