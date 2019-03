Protest auch in Dormagen : Schüler machen mehr aus „Fridays for Future“

Für sie sind die weltweiten „Fridays for Future“-Demos erst der Anfang: Nils Schneider (v.l.), Niklas Freyland, Jule Schumacher, Lilly Häußler, Lena Cobino, Leonie Pissowotzki und die Lehrer Nadine Neuwöhner und Ben von Berg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Knechtsteden Nach der Teilnahme an einer der Demos folgen am Norbert-Gymnasium Knechtsteden eine Projektgruppe und ein Austausch-Projekt.

Tausende Schüler demonstrieren auch am heutigen Freitag wieder im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung für mehr Klimaschutz. Auch 35 Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK) haben das bereits getan: auf einer der ersten Groß-Veranstaltungen mit rund 3000 Demonstrierenden Mitte Januar in Köln – unterstützt von Schulleitung und Lehrerschaft. Das Interesse bleibt groß: Auch jüngere Schüler suchen vermehrt den Kontakt zu den Lehrkräften. Künftig wird es deshalb eine Projektgruppe „Fridays for Future“ sowie ein Erasmus-Plus-Projekt am NGK geben.

Leonie Pissowotzki (15) hatte den Demo-Besuch im Januar initiiert. Über Social Media habe sie von der Bewegung erfahren, sagt sie, und das Thema mit ihrer Freundin Lena (15) im Unterricht angesprochen. Ben von Berg, Lehrer für Philosophie, Sozialwissenschaften und Geschichte am NGK, zeigte sich begeistert von der Eigeninitiative. „Ich habe gemerkt: Da kommt etwas bei den Schülern an.“ Sogleich holte er die Unterstützung von Schulleiter Johannes Gillrath ein. „Wir wollen die Schüler darin fördern, selbstständige Entscheidungen zu treffen“, begründet Gillrath seine Zustimmung zum damaligen Vorhaben. Offiziell haben die Schüler mit Ben von Berg eine Exkursion nach Köln unternommen – eine bemerkenswerte Erfahrung für die Jugendlichen: „Das war ein ganz besonderes Gefühl, mit so vielen Menschen für eine gemeinsame Sache zu kämpfen“, erinnert sich Lena.

Bei einer der ersten Groß-Demos in Köln waren rund 35 Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden dabei - unterstützt von ihren Lehrern und der Schulleitung.

Info Demos in 26 deutschen Städten angekündigt Initiative Die Schüler folgen dem Beispiel der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg: Durch Streiken während der Schulzeit soll auf klimapolitische Missstände aufmerksam gemacht werden. 29. März 26 Demos in Deutschland, unter anderem in Dortmund, Duisburg, Kleve, Mönchengladbach. Greta Thunberg wird in Berlin erwartet. For Future Mittlerweile engagieren sich auch „Scientists“, „Farmers“ oder „Parents for Future“.

Ein Demo-Besuch könnte sich zwar künftig wiederholen, doch wichtig ist es den Schülern, zunächst in ihrem Umfeld auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam zu machen. Unabhängig von ihren älteren Mitschülern sind deshalb auch Lilly (10) und Nils (13) auf von Berg zugegangen. „Ich fänd’ es toll, wenn die ganze Schule Flagge zeigen würde“, sagt Nils. Deshalb werden von Berg und seine Kollegin Nadine Neuwöhner bald eine Projektgruppe starten, in der sich Schüler jeden Alters austauschen und gemeinsame Aktionen besprechen können. „Wir wollen damit Wege finden, unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen“, erklärt von Berg. Bereits am ersten Tag haben sich über 20 Schüler für die Projektgruppe angemeldet. Zudem bietet das NGK fünf Schülern die Möglichkeit, am zweijährigen Austausch-Projekt „Auf der Arche um 5 Minuten vor 12“ von Erasmus Plus teilzunehmen, bei dem fünf Partnerschulen in Europa besucht und Umweltthemen behandelt werden. „Es ist wichtig, dass die Schüler sich mit den Themen intensiv beschäftigen und Zusammenhänge verstehen“, sagt Neuwöhner.