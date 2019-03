Diskussion in Dormagen: Kritik an Bürgermeister-Brief zur Krankenhaus-Fusion

Dormagen Lierenfeld hatte die SPD-Kreistagsabgeordneten um ihre Meinung zur von ihm gewünschten Beteiligung der Stadt Dormagen an der Krankenhaus-Fusion gebeten. Dieses Schreiben kritisiert die CDU nun scharf.

Die Dormagener CDU habe mit Kopfschütteln auf den Brief des Bürgermeisters Erik Lierenfeld an die Dormagener SPD-Kreistagsmitglieder im Vorfeld der Entscheidung über die Krankenhausfusion reagiert, wie sie mitteilt: „Lierenfeld will gemeinsam mit seinem Grevenbroicher Amtskollegen und Mitunterzeichner Klaus Krützen trotz der auch langfristig unausgeglichenen städtischen Haushalte partout eine finanzielle Beteiligung der beiden Städte Dormagen und Grevenbroich an der neuen Krankenhausgesellschaft“, fasst der Dormagener CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber zusammen. Lierenfeld sehe in der Absicht von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, die finanzielle Beteiligung der Städte Grevenbroich und Dormagen nicht zu ermöglichen, die Interessen der örtlichen Bevölkerung nicht ausreichend gewahrt – diese Aussage sei eine „Unverschämtheit“, so Weber.