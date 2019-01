Deich-Clean-up in Zons: Freiwillige Helfer entsorgten Müll am Deich

Freiwillige Helfer entsorgten Müll am Deich

Deich-Clean-up in Zons

Zons Von der Hanfplantage bis zu zerbrochenen Kölschgläsern wurde allerlei Abfall gefunden.

Trotz schlechtem Wetter machten sich sieben Helfger und drei kleine Kinder auf zum „Deich-Clean-up“ in Zons. „Wir konnten den Deich, den Graben und die Straße in Richtung Rheinfähre , den Rheintorparkplatz und die kompletten Büsche hinter dem Toilettenhäuschen und Glascontainern säubern“, berichtet die Initiatorin Karin Schwanfelder. „Was wir dort alles gefunden haben ,macht uns sprachlos“, lautet ihr Fazit nach der gut einstündigen, aber überaus „ertragreichen“ Aktion. Hinter dem Toilettenhäuschen stießen die Ehrenamtler auf eine wilde Müllkippe, die es in sich hat: „Es scheint sich um Material für eine Grassplantage zu handeln“, vermutet Karin Schwanfelder angesichts der zum Teil fast schon sorgfältig verpackten Einzelbestandteile. Neben einem Teppich waren auch,, offensichtlich nicht mehr benötigter, Stacheldraht und mehrere Paletten unter den „Fundstücken“.