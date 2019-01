Wälder in Dormagen: Fichten müssen gefällt werden

Wälder in Dormagen

Dormagen Wegen Borkenkäferbefall wird in den Dormagener Wäldern ab Montag gerodet.

Ab nächster Woche beginnen Baumfällarbeiten in den städtischen Wäldern. Denn die Folgen des Borkenkäferbefalls sind auch dort in den Fichtenbeständen zu erkennen: Die Kronen der Fichten werden rotbraun, später löst sich die Rinde vom abgestorbenen Baum. Der Sterbeprozess wird von den Millionen rindenbrütenden Borkenkäfern verursacht. Darauf – und auf die mit den Fällungen einhergehenden Sperrungen – macht die Stadt Dormagen aufmerksam.

Nach dem Sturm „Friederike“ Anfang des Jahres 2018 und vor allem nach dem extrem trockenen Sommer ist es in ganz Nordrhein-Westfalen zu einer massenhaften Vermehrung der Borkenkäfer gekommen, die vor allem die bereits geschwächten Fichten in den Wäldern befallen haben. „Der Befall ist derzeit so stark, dass auch gesunde und widerstandsfähige Bäume mit geschädigt werden“, teilt Stadt-Pressesprecher Max Laufer mit. Um dies zu verhindern und vor allem um weitere Schäden durch die Käferpopulation im kommenden Jahr zu verhindern, müssen die befallenen Fichtenstämme und auch anderes bruttaugliches Restholz möglichst kurzfristig beseitigt werden. Ein weiterer Aspekt: Diese Fällung wird auch notwendig, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten, denn die Standsicherheit der Bäume geht verloren.