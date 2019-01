Kammertheater Dormagen : Ab Freitag wieder: „Gärtner sterben stets im Herbst“

Dormagen Mörderisch lustig startet das Kammertheater Dormagen im neuen Jahr seine Vorstellungen im alten Kino am Niederfeld: Die Krimi-Komödie „Gärtner sterben stets im Herbst“ kehrt ab Freitag für neun Abende zum letzten Mal zurück an die Ostpreußenallee 23. In dieser Komödie von Rainer Volker Larm stehen die Betreiber des Kammertheaters, die Schauspieler und Autoren Sabine Misiorny und Tom Müller, gemeinsam mit der in Dormagen gut bekannten Heidi Ruetz und dem Erkrather Schauspieler, Autor und Theatermacher Lars Lienen auf der Bühne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die Zuschauer können sich auf viel schwarzen Humor wie bei „Miss Marple“ und Dialoge à la Loriot freuen. Gezeigt wird mit viel Wortwitz und in packenden Verwicklungs-Szenen, wie das skurrile Ehepaar, Lady Elizabeth und ihr Gatte Timothy, auf einem englischen Landsitz wie jeden Herbst vor der Situation steht, den Gärtner über den Winter „sozialgerecht zu entsorgen“. Bisher hat sich Großtante Minnie mit Fingerspitzengefühl und Routine dieser Angelegenheit angenommen und den ausgetüftelten „Sozialplan“ zu aller Zufriedenheit perfekt umgesetzt. Jetzt kommt der „Neue“ Jonathan – und alles wird anders. Der Krimi lebt auch von der lustvollen Anspannung, dass das sehr makabre Geheimnis der adligen Gutsherren wortwörtlich ans Tageslicht gezerrt werden könnte.

Die Vorstellungen von „Gärtner sterben stets im Herbst“ sind am 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. und 27. Januar. Beginn ist freitags und samstags immer um 19.30 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Für alle Vorstellungen sind noch Karten zu erhalten.



Kammertheater Dormagen : Kammertheater brilliert mit neuer Komödie

zurück

weiter