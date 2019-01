Dormagen-Klassik für Kids : “Mozarts Zauberkiste“ wird in Dormagen geöffnet

Mozarts Musik aus der Zauberflöte und anderen Werken begeisterte Jung und Alt. NGZ-Foto: Dieter Staniek Foto: Dieter Staniek

Dormagen Elfen hüpfen und springen, wenn ihnen was gefällt: Zauberflöte , Don Giovanni und Cosi fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart erklingen in der Kulle und sorgen für allseits gute Laune beim Publikum.

Am letzten Sonntag in den Weihnachtsferien hat die Opernwerkstatt am Rhein der ganzen Familie einen richtigen Leckerbissen geboten. Sogar Besucher mit gerade fünf Jahren konnten sich darüber freuen, was „Mozarts Zauberkiste“ alles beinhaltete.

Auf dem Programm stand eine musikalische und theatralische Entdeckungsreise von einer ganz famosen Art. Dabei war die pädagogische Absicht weder zu überhören noch zu übersehen, wenn auch alles in einen großen Jux eingepackt war. Nicht nur die Kleinen waren dabei aus dem Häuschen, sondern auch die Eltern und Großeltern fanden sich in der Vorführung wieder. Gelacht haben nämlich alle an denselben Stellen, und allein das bewies schon das große Format auf der liebevoll gestalteten Bühne.

Info Berühmte Werke von Mozart Zauberflöte 1791 in Wien uraufgeführt, gehört das gut dreistündige Werk zu den beliebtesten Opern der Welt Don Giovanni 1787 in Prag uraufgeführt Kleine Nachtmusik 1787 beendet, vermutlich nie zu Mozarts Lebzeiten erschienen

Aktives Mitmachen war sowieso gefordert, und es wurde auch bereitwillig befolgt. „Das renommierte Haus“, wie Gastgeber Olaf Moll die Herkunft der abgesandten Künstler titulierte, war selbst mit großer Spielfreude und einer gehörigen Portion Übermut zugegen. Sie setzten ihren durch Slapstick-Einlagen gewürzten Witz an den richtigen Stellen ein. Auch wenn die Grundregeln des großen Musiktheaters sich nicht jedem auf Anhieb erschlossen, taten die Akteure ihr Möglichstes an Nachhilfe: Meike Albers als Vanillia Aubergina, Benjamin Hewat-Craw als Salvatore Samarotti und Julia Bachmann als Carlotta Spitzantini haben für ihre Figuren bereits den Humor mit auf den Weg bekommen. Sie nutzten die steilen Vorlagen des Librettos voll aus und überraschten nicht zuletzt mit ihren wunderbar geschulten Gesangsstimmen.

Situationskomik und Wortspiele kamen hinzu. „Eine Tonleiter kann man nicht besteigen.“ Nun ja. „Das hohe C ist nicht der große Zeh, sondern eine Note“ Auch gut. Die Darsteller betraten die Bühne mit einem Sprung wie Kai aus der Kiste. Das waren eine kapriziöse Elfe, die alles über Singen und Musik erfahren will, ein Opernsänger, eine Koloratursopranistin und ein Klavierspieler. Sie spielten sich gegenseitig überraschende Ideen in die Hände und staunten nicht schlecht, was ihre Bühnenpartner alles in petto hatten.