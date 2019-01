Rätsel der Stadt Dormagen: Edisons Wachswalzen-Phonograph

Dormagen Mehr als 120 Jahre ist der „Klangschreiber“ des amerikanischen Erfinders alt.

Zehn Jahre später brachte Edison seinen Wachswalzen-Phonographen heraus. Ein großer Vorteil des neuen Materials: Die Wachswalzen konnten auch vervielfältigt werden. Das krubelte die Wirtschaft an: Neu gegründete Firmen produzierten Aufnahmen für den Edison-Phonographen. Darunter war auch Columbia Records, das älteste Musikunternehmen der Welt. In Köln stellten die Excelsior-Werke verschiedene Wachswalzen her.