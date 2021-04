Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem Winter kommen die Reparaturen : Welche Straßen in diesem Jahr in Dormagen saniert werden sollen

Auch die Mittelstraße in Delrath soll 2021 saniert werden. Foto: Dieter Staniek Foto: Dieter Staniek

Dormagen Der Winter hat Schlaglöcher hinterlassen - in diesem Jahr laut den Technischen Betrieben jedoch nicht so viele wie in den vergangenen Jahren. Der Fokus der Instandsetzung der Straßen liegt 2021 auf Delrath. Sechs Straßen sollen dort saniert werden.