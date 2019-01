Technische Betriebe Dormagen: Dormagen investiert in Spielplätze

Dormagen Im Jugendhilfeausschuss im März wird die Prioritätenliste beschlossen.

In jedem Kinderparlament ist das Thema Spielplätze ein Dauerbrenner – vor allem wegen gesperrter Spielgeräte und anderen dringend nötigen Sanierungsarbeiten. Traditionell beschäftigen sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in der März-Sitzung mit der Prioritätenliste, mit der festgelegt wird, in welcher Reihenfolge neue Geräte und andere Verbesserungsmaßnahmen auf welchem Spielplatz in Dormagen angegangen werden sollen. So jetzt auch am 7. März ab 17.30 Uhr im Ratssaal.