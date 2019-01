Stadt Dormagen: Auf Kinderrechte aufmerksam machen

Dormagen Das städtische Familienbüro möchte Kinder und Jugendliche mehr einbeziehen.

„Wichtig ist in erster Linie die Information über ihre Mitmachmöglichkeiten“, sagte Julia Stöcker. So zeigte die Beschäftigung mit dem Thema „Kinder haben Rechte“ beim Kinderparlament, dass nicht alle die zehn Kinderrechte kannten, wie das „Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, sich zu informieren, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken“, so Stöcker. „Ein Recht ist etwas, das Dir zusteht und Dir nicht verboten werden kann“, erklärte sie den Kindern die Inhalte der UN-Kinderrechts-Konvention von 1989, die in Deutschland seit dem Jahr 1992 gilt. Nur im Grundgesetz sind sie noch nicht verankert.