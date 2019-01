Kulturprogramm: Initiative „Dormagen Kulturbunt“ sucht weitere Mitstreiter

Dormagen Kunstinteressierte und Kulturschaffende bereiten die achte Auflage des Programms für Dormagen vor.

Einer Gruppe von 25 kulturbegeisterten Dormagenern gelang es, in wenigen Sitzungen ein attraktives Angebot an kreativen Kulturveranstaltungen auf die Beine zu stellen. „Kulturbunt ist dabei keineswegs als Konkurrenz zum bestehenden Kulturprogrammen zu verstehen, sondern vielmehr als eine schöne Ergänzung“, betont Hess, der weitere Kunstschaffende und Kulturinteressierte zum Mitmachen einlädt: „Neueinsteiger, die teamorientiert in einem kreativen Kreis an der Programmgestaltung mitarbeiten möchten“, werden willkommen geheißen, so Volkmar Hess. Sie können an der nächsten Sitzung des Arbeitskreises „Dormagen Kulturbunt” am Dienstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr im 50-er-Jahre-Raum des Alloheims Dormagen, Virchowstraße 2, teilnehmen. Eine Anmeldung bei Volkmar Hess unter 02162 45128 oder per E-Mail an volkmar@grammofon.de ist erforderlich.