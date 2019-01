Beliebter Veranstaltungsort in Dormagen: Das Programm der Freilichtbühne Zons

Zons Ende September kehren die Bläck Fööss zu einem Konzert nach Zons zurück. Das Jahresprogramm reicht vom „Kleinen Muck“ der Märchenspiele über die zweite Musical-Nacht und die Operette „Fledermaus“ bis zur Lebenden Krippe.

Märchen Am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr beginnt die Premiere von „Der kleine Muck“ nach Wilhelm Hauff mit den Märchenspielen Zons. Karten (8 Euro, 6 Euro für Kinder von vier bis zwölf Jahren): City-Buchhandlung, Kölner Straße 58 in Dormagen, beim Vorsitzenden Josef Tesch unter 0221 441201 und an der Tageskasse an Spieltagen ab 14.30 Uhr. Weitere Aufführungen: 20., 23., 30. Juni, 7. und 10. Juli, 11., 15., 18., 25. August, 1., 7., 8., 14. und 15. September, jeweils um 16 Uhr.

Operette Am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, jeweils um 20 Uhr präsentiert der Heimat- und Verkehrsverein Zons „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, aufgeführt von der Neuen Operette Düsseldorf. Karten (24 Euro) gibt es in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58, der Tourist-Info Zons, Schloßstraße 2-4 und über E-Mail an info@hvv-zons.de.

Konzert Am Freitag, 27. September, treten die Bläck Fööss ab 20 Uhr auf. Karten (32,60 Euro) in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58, und unter www.reservix.de.

Krippenspiel Am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr wird wieder die „Lebende Krippe“ der Kultur- und Heimatfreunde Zons aufgeführt. Weitere Aufführungen am 8. Dezember um 15 und 17 Uhr, am 14. Dezember um 17 Uhr sowie am 15. Dezember um 15 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für lokale Vereine wird gebeten.